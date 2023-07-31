росія вдарила ракетами по Кривому Рогу, зруйновано житловий будинок та навчальний заклад: усі подробиці, фото і відео

росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці

Близько 9:00 ранку у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали два потужні вибухи. Місцеві пабліки пишуть про влучання в житлові будинки, водночас офіційна влада поки що нічого про це не повідомляла, констатувавши лише сам факт обстрілу.

"Телеграф" стежить за усією актуальною інформацією довкола ворожого удару по місту.

10:45 — Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував перші фото наслідків обстрілу. Вибухом винесло цілі стіни та кімнати на кількох поверхах житлового будинку:

10:24 — По Кривому Рогу вдарили двома ракетами: одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, друга — зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку, повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram.

У навчальному закладі під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

У житловому будинку виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди.

10:22 — Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат (в ефірі телемарафону): швидше за все це була балістика, але треба дочекатися, поки на місці знайдуть уламки ракет, щоб було підтвердження.

10:16 — Вибухи у місті пролунали, коли ще не було сигналу повітряної тривоги не було, пише місцевий паблік "Перший Міський". Там припускають, що така атака може свідчити про застосування балістики.

10:00 Міністерство внутрішніх справ України підтвердило ракетний удар по Кривому Рогу. Як пишуть у пресслужбі відомства, нині на місці події працюють усі необхідні служби.

"Дотримуйтесь заходів безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — написали в МВС.

Там же пообіцяли найближчим часом надати більше інформації.

9:50 Тим часом у мережі люди діляться на відео, на яких видно наслідки прильоту.

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