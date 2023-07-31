У Кривому Розі за пару хвилин до сигналу тривоги пролунав вибух: подробиці

Окупанти могли вдарити балістикою по місту, офіційно це не підтвердили

Близько 9:00 у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав потужний вибух.

Про це пишуть місцеві паблики.

Цікаво, що вибух пролунав за кілька хвилин до того, як в області оголосили повітряну тривогу.

Також у мережі пишуть, що чули не один, а два вибухи.

"У Кривому Розі два великі прильоти. Тривогу включили відразу після того, як прилетіло", — пише один із пабліків.

Моніторинги, у свою чергу, повідомляють, що тривогу в регіоні оголосили через загрозу застосування балістичної зброї.

Пізніше інформацію про вибухи підтвердив і голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", — написав він.

Нагадаємо, що аналогічна ситуація сталася у Дніпрі увечері 28 липня. Тоді перед тривогою також пролунали два потужні вибухи. Пізніше з’ясувалося, що ворог запустив по місту ракети "Іскандер-М", там були прильоти до будівлі СБУ та до житлового комплексу "Женева".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 27 липня росіяни здійснили масований обстріл Одеської області, через що загинув чоловік 1979 року народження.