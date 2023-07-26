Обстрілів стане набагато більше: розвідка США повідомила про терміни запуску заводу дронів у росії

У росії закінчуються дрони, отримані від Ірану

Будівництво заводу з виробництва іранських дронів Shahed, якими регулярно обстрілюють українські міста, може бути завершене в російському Татарстані вже на початку наступного року.

Таку оцінку дало Розвідувальне управління США, яке попередило про те, що ці БПЛА можуть значно вплинути на розстановку сил в Україні.

Аналітики повідомляють, що завод із виробництва безпілотників в особливій економічній зоні промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Татарстану дозволить забезпечити окупаційну армію набагато більшим запасом безпілотників, ніж вони можуть отримати з Ірану.

Згідно з інформацією розвідки, Іран встиг передати росії близько 400 БПЛА типів Shahed 136, Shahed 131 і Mohajer, які вже практично закінчилися.

Крім того, повідомляється, що Тегеран використовує Каспійське море для перекидання дронів, патронів та мінометних снарядів. При цьому отримані докази свідчать, що дрони, що збиті над Україною, зроблені саме в Ірані, хоча там заявляють, що це не так.

Як повідомлялося раніше, тим часом в Україні почали будувати завод із виробництва турецьких "Байрактарів". Початок його будівництва анонсували ще кілька років тому, проте лише зараз справа зрушила з мертвої точки.