Обстрелов станет намного больше: разведка США сообщила о сроках запуска завода дронов в россии

У россии заканчиваются дроны, полученные от Ирана

Строительство завода по производству иранских дронов Shahed, которыми регулярно обстреливают украинские города, может быть завершено в российском Татарстане уже в начале следующего года.

Как сообщает CNN, такую оценку дало Разведывательное управление США, которое предупредило о том, что эти БПЛА могут значительно повлиять на расстановку сил в Украине.

Аналитики сообщают, что завод по производству беспилотников в особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Елабужском районе Татарстана позволит обеспечить оккупационную армию гораздо большим запасом беспилотников, чем они могут получить из Ирана.

Согласно информации разведки, Иран успел передать россии около 400 БПЛА типов Shahed 136, Shahed 131 и Mohajer, которые к настоящему времени уже практически закончились.

Кроме того, сообщается, что Тегеран использует Каспийское море для переброски дронов, патронов и минометных снарядов. При этом полученные доказательства свидетельствуют, что сбитые над Украиной дроны произведены именно в Иране, хотя там заявляют, что это не так.

Как сообщалось ранее, тем временем в Украине начали строить завод по производству турецких "Байрактаров". Начало его строительства анонсировали еще несколько лет назад, однако только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки.