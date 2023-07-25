Окупанти знову запустили дрони по Києву і не тільки: в Україні масштабна повітряна тривога

Біля столиці чути роботу ППО

У ніч на 25 липня окупанти знову використали ударні для обстрілів України, через що масштабну повітряну тривогу було оголошено в багатьох областях.

Як інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ, окрім загрози застосування БПЛА-камікадзе також існувала загроза застосування балістичних ракет у східних областях.

Тим часом моніторингові групи інформують, що групи дронів маневрували у Кіровоградській області у бік Одеської області, а також у Київській області у напрямку столиці чи Житомирської області.

Загроза БПЛА також зберігається для Чернігівської та Черкаської областей.

Згідно з деякою інформацією, роботу ППО чули у Київській, Черкаській та Сумській областях, проте про прильоти даних не надходило.

Як повідомлялося раніше, 24 липня окупанти також завдавали удару по Одеській області і ледь не знищили шість румунських річкових суден на Дунаї.

Крім того, місто Костянтинівка, що біля Бахмута, зазнало обстрілу касетними боєприпасами, через що загинув маленький хлопчик, а ще четверо дітей і троє дорослих було поранено.