З’явилося перше відео моменту прильоту по житловому будинку в Дніпрі

На сусідній вулиці під час вибуху саме знімали відео

У мережі з’явилося відео моменту відразу після того, як російська ракета прилетіла по житловій багатоповерхівці поряд із будівлею СБУ в Дніпрі 28 липня.

Ролик зняли прямо в момент прильоту на сусідній вулиці, — на ньому не видно конкретно попадання по будівлі, проте чути звук вибуху і добре видно, як хмара пилу та уламків розлітається на відстань у десятки метрів навколо.

Також з’явилося і фото з моментом прильоту, зроблене з великої відстані, де видно, яких масштабів був вибух.

Нагадаємо, що ввечері 28 липня два гучні вибухи пролунали в Дніпрі, після чого оголосили повітряну тривогу. З’ясувалося, що російські "Іскандери" влучили у порожню будівлю СБУ та сусідню багатоповерхівку, — станом на початок доби 29 липня відомо про дев’ятьох постраждалих мирних жителів, серед яких є діти. При цьому росіяни стверджують, що знищили "десятки іноземних офіцерів".

Як повідомляв "Телеграф", завдяки лише диву обійшлося без загиблих, розповідає мер Дніпра Борис Філатов, — виявилося, що будівля, куди був приліт, була не до кінця заселена.