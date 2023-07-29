Появилось первое видео момента прилета по жилому дому в Днепре

На соседней улице во время взрыва как раз снимали видео

В сети появилось видео момента сразу после того, как российская ракета прилетела по жилой многоэтажке рядом со зданием СБУ в Днепре 28 июля.

Ролик сняли прямо в момент прилета на соседней улице, — на нем не видно конкретно попадание по зданию, однако слышно звук взрыва и хорошо видно, как туча пыли и обломков разлетается на расстояние в десятки метров вокруг.

Также появилось и фото с моментом прилета, сделанное с большого расстояния, где видно, каких масштабов был взрыв.

Напомним, что вечером 28 июля два громких взрыва прогремело в Днепре, после чего объявили воздушную тревогу. Выяснилось, что российские "Искандеры" попали в пустое здание СБУ и соседнюю многоэтажку, — по данным на полночь 29 июля известно о девяти пострадавших мирных жителях, в числе которых есть дети. Россияне же утверждают, что уничтожили "десятки иностранных офицеров".

Как сообщал "Телеграф", благодаря только чуду обошлось без погибших, рассказывает мэр Днепра Борис Филатов, — оказалось, что здание, куда был прилет, было не до конца заселено.