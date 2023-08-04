Укр

Война — день 527: враг несет большие потери, но продолжает агрессию против украинцев

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Автор
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки

В пятницу, 4 августа, длится уже 527 день сопротивления российским оккупантам. Враг без устали обстреливает украинские города и проводит жестокие штурмы, однако вместе с тем несет сокрушительные потери и медленно, но уверенно движется к поражению.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 россия обстреливает Украину ракетами, которые Киев передал Москве за газовые долги в конце 90-х — расследование "Схем".

Украина начала переговоры с США относительно двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений.

Карта боевых действий на начало дня выглядит следующим образом:

Карта боевых действий Украина 04.08.2023

Информацию за 1 августа смотрите по ссылке: Война — день 524: ВСУ продвигаются на юге, а россияне продолжают бить по мирным городам

С данными за 2 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 525: россияне несут рекордные потери в попытках атаковать ВСУ на востоке

О том, что происходило 3 августа, читайте в материале: Война — день 526: ВСУ продвигаются на трех направлениях, а оккупанты "срываются" на мирном населении