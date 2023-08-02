Война — день 525: россияне несут рекордные потери в попытках атаковать ВСУ на востоке

Оперативно о главном за сутки

Полномасштабное военное противостояние между Украиной и россией продолжается. ВСУ продолжают продвигаться на трех направлениях, в то время как оккупанты пытаются давить в Луганской области и достигли там некоторых успехов. При этом продолжение боевых действий для россиян обращается в потерю огромного количества боевой техники, однако по всей видимости кремль не собирается отказываться от своих планов и готовится кинуть в мясорубку гораздо большее число людей.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве Украины зафиксированы российские беспилотники. На востоке объявлена воздушная тревога

С данными за 30 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 522: оккупанты несут тяжелые потери, но пытаются отбить утраченные позиции

О том, что происходило 31 июля, читайте в материале: Война — день 523: россия ударила по жилым домам в Кривом Роге, а ВСУ прорываются через минные поля

Информацию за 1 августа смотрите по ссылке: Война — день 524: ВСУ продвигаются на юге, а россияне продолжают бить по мирным городам