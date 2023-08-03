В россии генерал проболтался о потерях на фронте на всю страну: видео экстренно удалили

За все время полномасштабной войны это была самая высокая цифра потерь среди оккупантов, озвученная официальными лицами в рф

Российский генерал и командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, поздравляя военных с днем ВДВ по телевидению, случайно проговорился об огромных потерях среди воюющих в Украине оккупантов. Такие заявления расходятся с теми, которые выдает Министерство обороны страны-агрессора.

Об этом пишет "Агентство".

Так, 2 августа телеканал "Звезда" выпустил видеопоздравление Теплинского, в котором тот между делом стал рассказывать о потерях. По его словам, за время полномасштабной войны в Украине более 5 тысяч получивших ранения десантников вернулись на фронт после лечения, а свыше 3,5 тысячи раненых вообще отказались покинуть передовую.

Теплинский не озвучил количество погибших или количество безвозвратных потерь. Однако Минобороны в последнее время вовсе не раскрывает любые потери на войне, а оценка в 8,5 тысячи раненых — самая высокая из тех, которая была сделана с начала полномасштабной войны официальными лицами в рф.

Сайт телеканала оборонного ведомства россии "Звезда" экстренно удалил поздравление генерала. Однако информация об этом сохранилась в веб-архиве Google, а также некоторые СМИ успели об этом написать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 мая 2023 Генштаб Украины сообщил, что количество ликвидированных на фронте россиян уже перевалило за 200 тысяч.