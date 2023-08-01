Война — день 524: ВСУ продвигаются на юге, а россияне продолжают бить по мирным городам

Оперативно о главном за сутки

Контрнаступление ВСУ продолжается, а украинские военные продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях, в то время как оккупанты пытаются занять позиции на линии Сватово-Кременная. При этом в ВСУ не считают, что ситуация на восточном направлении представляет какую-либо серьезную угрозу для дальнейших планов Украины. Вместе с тем, есть основания полагать, что оккупанты в ближайшие дни усилят обстрелы Украины и для этих целей проводят маневры с использованием стратегической авиации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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00:00 В Харьковской области зафиксированы российские БПЛА, местных жителей призвали пребывать в безопасных местах

Информацию за 29 июля смотрите по ссылке: Война — день 521: ВСУ продвигаются на фронте, а оккупанты копят ракеты

С данными за 30 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 522: оккупанты несут тяжелые потери, но пытаются отбить утраченные позиции

О том, что происходило 31 июля, читайте в материале: Война — день 523: россия ударила по жилым домам в Кривом Роге, а ВСУ прорываются через минные поля