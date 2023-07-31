На контрнаступление ВСУ оккупанты отвечают своими попытками штурма: свежие карты боев
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Наши военные наступают на нескольких направлениях
В то время как украинские военные продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях, оккупанты пытаются занять позиции га линии Сватово-Кременная.
Об это говорится в суточном отчете Института изучения войны.
Бои в Харьковской и Луганской областях
Хотя враг и продолжает наступать на линии Сватово-Кременная, подтвержденных успехов оккупанты не имеют. За минувшие сутки там произошло семь боевых столкновений.
Враг пытался пробить украинскую оборону в районе Серебрянского леса к югу от Кременной.
На этом направлении противник опирается на имеющиеся соединения и подразделения пехоты, ВДВ и БАРС (Боевого резерва России). Также здесь замечены представители военизированных формирований "Ветераны" и "Тигр".
В целом же, враг добился лишь ограниченных успехов даже после усиления наступательной активности.
Бои на Донбассе
Наши защитники продолжают наступление в районе Бахмута и имеют успехи на южном фланге города.
По данным российских источников, оккупанты отступили к востоку от железнодорожного пути в районе Клещеевки.
В то же время российские войска за минувшие сутки не совершали никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в районе Бахмута.
При этом враг совершал наземные атаки на юго-западные окраины города Донецка, но успехов не добился.
Бои на Юге Украины
Оккупанты писали, что отразили украинские атаки в направлении Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).
В то же время враг пытался атаковать на западной границе Донецкой и восточной границе Запорожской областей.
Украинские войска атаковали позиции россиян в западной части Запорожской области. В частности, им удалось продвинуться к северо-востоку от Роботино (10 км к югу от Орехова) в направлении Вербового (17 км к юго-востоку от Орехова).
Ранее "Телеграф" писал, что Великобритания готовит украинских военных для возвращения оккупированного Крыма до конца года.