На контрнаступление ВСУ оккупанты отвечают своими попытками штурма: свежие карты боев

Наши военные наступают на нескольких направлениях

В то время как украинские военные продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях, оккупанты пытаются занять позиции га линии Сватово-Кременная.

Об это говорится в суточном отчете Института изучения войны.

Бои в Харьковской и Луганской областях

Хотя враг и продолжает наступать на линии Сватово-Кременная, подтвержденных успехов оккупанты не имеют. За минувшие сутки там произошло семь боевых столкновений.

Враг пытался пробить украинскую оборону в районе Серебрянского леса к югу от Кременной.

На этом направлении противник опирается на имеющиеся соединения и подразделения пехоты, ВДВ и БАРС (Боевого резерва России). Также здесь замечены представители военизированных формирований "Ветераны" и "Тигр".

В целом же, враг добился лишь ограниченных успехов даже после усиления наступательной активности.

Бои на Донбассе

Наши защитники продолжают наступление в районе Бахмута и имеют успехи на южном фланге города.

По данным российских источников, оккупанты отступили к востоку от железнодорожного пути в районе Клещеевки.

В то же время российские войска за минувшие сутки не совершали никаких подтвержденных или заявленных наземных атак в районе Бахмута.

При этом враг совершал наземные атаки на юго-западные окраины города Донецка, но успехов не добился.

Бои на Юге Украины

Оккупанты писали, что отразили украинские атаки в направлении Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

В то же время враг пытался атаковать на западной границе Донецкой и восточной границе Запорожской областей.

Украинские войска атаковали позиции россиян в западной части Запорожской области. В частности, им удалось продвинуться к северо-востоку от Роботино (10 км к югу от Орехова) в направлении Вербового (17 км к юго-востоку от Орехова).

Ранее "Телеграф" писал, что Великобритания готовит украинских военных для возвращения оккупированного Крыма до конца года.