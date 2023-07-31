"Мы сделаем прорыв": полковник оценил наступление россиян на Востоке и успехи ВСУ на фронте

Оккупанты постоянно стягивают резервы, а ВСУ в свою очередь их уничтожают

Ситуация на Сватовском направлении разворачивается довольно динамично, поскольку, однако сейчас нет никаких тревожных звоночков, которые бы говорили о российские оккупанты смогут достичь успеха. Тем временем ВСУ успешно продвигаются на юге нашей страны.

Об этом рассказал командующий Национальной гвардии полковник Александр Пивненко в интервью "Украинской правде".

"Я вам скажу, по военным меркам, ничего такого там… Ну, это война, она динамичная. Заберем на другом направлении. Перегруппировка, бригады восстанавливаются, те возвращаются, все будет нормально. Ничего там максимально тревожного нет. Они в свое время до Харькова не дошли, и сейчас даже до этой реки (Оскол – Ред.), до которой они хотят дойти, не дойдут", — сказал он.

По словам Пивненко, на этом направлении сосредоточена достаточно большая группировка оккупантов. На протяжении примерно трех месяцев они подтягивают туда резервы. А ВСУ в свою очередь их уничтожает.

Также полковник прокомментировал высказывания некоторых западных экспертов насчет украинского контрнаступления, которые считают, что, возможно, эту операцию нужно было отложить и не начинать в тот момент, когда Украина решила ее начать.

"Я не понимаю просто, какого результата вы ожидаете? Чтобы мы за один раз дошли до Крыма? Если мы идем вперед, это уже результат. То есть, все же вспоминают ту операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, да не бывает. Для нас каждый метр – это уже результат. Мы идем, идем", — подчеркнул Пивненко.

Командующий НГУ заверил, что на каком-нибудь направлении украинские военные обязательно совершат прорыв. И далеко не факт, что это будет там, где все думают.

"Мы найдем лазейку и зайдем, и будет нормально. И они лишатся многих наших территорий. Мы попали в не очень хорошую ситуацию, потому что Россия – большая страна с большими ресурсами. Но мы знаем, что у нас нет выхода – мы дойдем до границ 91 года. На это нужно время", — подытожил Александр Пивненко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Британии прокомментировали ход украинского контрнаступления и заверили, что все идет по плану, который Киев с Западом разработали этой зимой.