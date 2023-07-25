В Германии раскритиковали контрнаступление ВСУ: что не нравится Бундесверу

Немецкие военные проанализировали действия украинских войск

Пока Украина готовится ко второй волне контрнаступления, в Германии решили прокомментировать действия командования ВСУ во время летней кампании. Оценки оказались негативными.

Об этом пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на секретный документ Бундесвера.

Журналисты сообщают, что немецкие военные "крайне критически" комментируют, то как украинские защитники используют военные приемы, полученные на Западе во время обучения. Одно из замечаний звучит так:

"Их собственные воинские части иногда дробятся настолько мелко, что хотя каждая воинская часть что-то делает, но совместное боевое руководство не просматривается", — говорится в документе.

По данным Бундесвера, это не только увеличивает "опасность дружественного огня", но и создает ситуацию, когда в направлении главного удара не хватает маневренных подразделений, чтобы активно двигаться или установить огневое преимущество.

"Это означает, что превосходство украинских войск над российской армией вторжения, как это представлялось Западу, исчезнет. Это критика бундесвера", — пишут журналисты.

Еще одной проблемой контрнаступления в Германии называют "плохое усвоение" западной подготовки опытным украинскими солдатами. Якобы чем больше боевого опыта у украинского солдата уже есть и чем выше он поднялся в украинской армии, тем меньше он усваивает принципы западной подготовки или вообще принимает в ней участие.

В Бундесвере считают, что это связано не с отдельными ошибками или недостатками в обучении со стороны США и других армий, которое в основном проводится в Германии, а с "украинской оперативной доктриной".

"Во многих случаях было обнаружено, что солдаты, не имеющие недавнего боевого или военного опыта, добиваются большего успеха в обучении благодаря поддержке военной подготовки, которую они получают, чем предположительно опытные и обученные солдаты", — передает издание.

Согласно оценке немецкого Минобороны, "боевой опыт" не означает, "что солдат является хорошим командиром в бою". В секретном документе Бундесвера дословно говорится, что управленческий персонал демонстрирует "иногда значительные недостатки в руководстве и в применении управленческих процессов на соответствующем уровне, что иногда приводит к неправильным и опасным решениям".

Именно всем вышеуказанным в Германии решили объяснить "медленное" контрнаступление ВСУ.

Напомним, ранее в США рассказали, остается ли у контрнаступления ВСУ шанс на успех.