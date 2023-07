ВСУ готовятся ко второй волне контрнаступления: западные СМИ рассказали, что этому способствует

В Украину пребывает все больше западной техники

Президент Владимир Зеленский в очередной раз признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось. Силы обороны Украины осторожничали на фронте, но сейчас близок момент, когда все изменится.

Об этом украинский президент заявил во время выступления на форуме о безопасности в США, передает издание Bild. По его словам, в ближайшее время начнется вторая волна контрнаступления, так как украинские воины уже достигли фортификационных сооружений россиян, которые препятствовали продвижению вперед.

Медленный ход контрнаступления Зеленский объяснил задержками поставок западного вооружения. Из-за этого оккупанты смогли лучше подготовиться и создать больше препятствий на пути ВСУ. Но в ближайшее время ситуация на фронте должна измениться.

"Тем не менее, я думаю, что сегодня мы приближаемся к тому моменту, когда соответствующие меры (продвижение вперед — ред.) можно будет проводить быстрее, так как мы выходим на определенные рубежи разминирования", — заявил украинский президент.

Американский аналитический центр Institute for the Study of War подчеркнул, что поставки вооружения от союзников имеют действительно решающее значение для Украины и это влияет на способность поддерживать контрнаступление.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен на днях сделал аналогичное заявление. Он подчеркнул, что делать первые выводы об украинском контрнаступлении еще рано, так как ВСУ не развернули всю силу на полную мощь.