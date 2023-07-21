"У нас были планы, но...": Зеленский объяснил, почему ВСУ медленно продвигаются на фронте

Украина приближается к тому, чтобы ускорить темпы изгнания врага

Контрнаступление ВСУ продвигается не так быстро, как хотелось бы из-за того, что сместились сроки его начала. Предполагалось, что ВСУ перейдут к атакам намного раньше, чем это произошло на самом деле. К тому же, пути, по которым продвигаются украинские освободители, заминированы россиянами.

Об этом на форуме Aspen Security Forum рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Из-за позднего начала контрнаступления россияне сумели подготовиться к противостоянию и заминировать все захваченные территории.

"У нас были планы начать его (контрнаступление, — ред.) весной, но мы не начали, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружения, не было достаточно правильно обученных бригад — я имею в виду, правильно обученных этому оружию", — сказал Зеленский.

Он добавил, что если бы россияне не успели подготовиться и соорудить несколько линий обороны, то ВСУ продвигались бы быстрее. С тем, что темпы контрнаступления Украины медленные, согласны все эксперты, подчеркнул глава государства. Но, несмотря на все трудности, украинские воины метр за метром освобождают захваченные территории и приближаются к тому, чтобы набрать темп продвижения вперед.

"Мы не хотели терять своих людей, свой персонал, своих военнослужащих, не хотели терять технику, и поэтому достаточно осторожно вели наступательные действия. Я бы сказал, что мы приближаемся к тому моменту, когда соответствующие действия могут набрать темп, потому что мы уже проходим по некоторым минным участкам и разминируем эти участки", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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