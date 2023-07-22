"Это будет тяжело": в США рассказали, остается ли у контрнаступления ВСУ шанс на успех

У ВСУ есть все необходимое для достижения успеха

На Западе не было сомнений в том, что украинское контрнаступление будет медленным и тяжелым процессом, поэтому сейчас говорить о его провале слишком рано.

Как сообщает "Голос Америки", об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Форуме по безопасности в Аспене.

"Мы с самого начала говорили, что это будет тяжело. Вы, наверное, слышали, и многие говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", — сказал он.

Блинкен напомнил, что с начала вторжения украинские защитники освободили половину захваченных россиянами территорий. Кроме того, он отметил, что ВСУ борются за свою землю, свободу и будущее, а также имеют все необходимое для достижения успеха.

Глава Госдепа напомнил, что США и еще около 50 стран предоставили мощную военную помощь Украине и обучали ее военных.

По словам Блинкена, когда все эти силы будут развернуты, то это будет иметь существенное значение и приведет к переменам на поле боя.

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов заявил, что у Украины есть меньше 10 месяцев времени, чтобы добиться успеха в контрнаступлении.