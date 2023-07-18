О провале контрнаступления ВСУ говорить рано: что обсуждали на новой встрече "Рамштайн"

Представители почти полсотни стран собрались обсудить помощь Украине

Во вторник, 18 июля, представители Украины и союзных стран вновь собрались на встречу в формате "Рамштайн", во время которой обсудили неотложные потребности нашей страны.

Как сообщил министр обороны Алексей Резников, обсуждались поставки оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения территории Украины.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в краткосрочной перспективе Украина получит дополнительные БМП Bradley и БТР Stryker, а также артиллерийские орудия. Кроме того, он пообещал, что США помогут обучить украинских пилотов по управлению самолетами F-16.

При этом начальник объединенного комитета штабов США Марк Милли признал, что главной проблемой для контрнаступления ВСУ в настоящее время являются обширные минные поля, а не российская авиация.

Также на встрече он озвучил то, что украинское контрнаступление далеко от провала, хоть и продвигается медленнее, чем было запланировано.

"На мой взгляд, это далеко не провал. Слишком рано делать такой вывод… Это будет долго. Это будет трудно. Это будет кроваво", — сказал Милли.

Он добавил, что западные страны подготовили около 63 тысяч военнослужащих, а ВСУ еще имеет значительное количество силы, которая еще не была задействована в боевых действиях.

Как сообщалось ранее, в ВСУ тоже признали, что контрнаступление идет относительно медленным темпом из-за огромных площадей российских минных полей.