Война — день 522: оккупанты несут тяжелые потери, но пытаются отбить потерянные позиции

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают контрнаступление на ряде направлений и смогли местами достичь продвижения, впрочем, российские войска тоже пытаются проводить наступательные действия в других местах, однако ВСУ стойко держат позиции. При этом ожесточенные бои продолжают разворачиваться возле Бахмута, где оккупанты потеряли больше живой силы, чем СССР во время войны в Афганистане. Поскольку дела на фронте для оккупантов идут не лучшим образом они возобновили тактику ударов по мирным городам из-за чего гибнут простые украинцы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что оккупанты вывезли на территорию Беларуси более 3 тысяч детей якобы на "оздоровление".

С данными за 27 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 519: ВСУ продвигаются на трех направлениях, а оккупанты атакуют города дронами и ракетами

О том, что происходило 28 июля, читайте в материале: Война — день 520: прилет по ЖК в Днепре и удар по Таганрогу

Информацию за 29 июля смотрите по ссылке: Война — день 521: ВСУ продвигаются на фронте, а оккупанты копят ракеты