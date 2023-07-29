Война — день 521: ВСУ продвигаются на фронте, а оккупанты копят ракеты

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают наступательные действия на трех направлениях и продвинулись южнее Бахмута, на границе Запорожской и Донецкой областей, а также на западе Запорожской области. Несмотря на эти успехи аналитики отмечают, что третья фаза контрнаступления еще не наступила, поскольку основные силы ВСУ еще не вступили в бой. Оккупанты тем временем накапливают силы и средства для совершения новых массированных ударов по инфраструктуре Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Во время удара по Днепру пострадали 9 человек, среди которых двое несовершеннолетних 14 и 17 лет, сообщили местные власти

Информацию за 26 июля смотрите по ссылке: Война — день 518: ВСУ продолжают контрнаступление, а оккупанты минируют Черное море

С данными за 27 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 519: ВСУ продвигаются на трех направлениях, а оккупанты атакуют города дронами и ракетами

О том, что происходило 28 июля, читайте в материале: Война — день 520: прилет по ЖК в Днепре и удар по Таганрогу