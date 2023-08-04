Готовим сани летом: чем запастись украинцам до новых отключений света, инструкция

О некоторых вещах лучше подумать летом

Власти Украины предупредили жителей нашей страны о том, что зимой российские удары по гражданским объектам лишь усилятся, а потому уже сейчас стоит быть готовыми к более длительным отключениям света.

Хоть украинцы уже имеют опыт выживания в условиях блэкаутов, однако не лишним будет еще раз напомнить о том, что необходимо сделать, чтобы пройти этот период более комфортно.

К этим вещам относятся:

фонарик с запасными батарейками или аккумулятором;

несколько заряженных павербанков;

свечи;

спички;

зажигалки;

радио, которое работает не от электричества, чтобы услышать последние новости;

несколько пачек сухого спирта — с их помощью можно быстро разжечь костер или разогреть еду;

термос.

Чтобы вне зависимости от условий иметь доступ к приготовленной пище, можно приобрести туристической горелки или газовой плитки. Если же вам повезло жить в частном доме, то генератор будет не лишним.

Стоит отметить, что опыт прошлой зимы наглядно показал, что при длительном отключении света наступают перебои с водой, а потому не поленитесь приготовить запас или хотя бы обзавестись тарой для того, чтобы приготовить его позже.

При его формировании учтите, что взрослому человеку необходимо на сутки 1,5 — 2 литра питьевой воды. Также будет неплохо держать запас 10-12 литров воды на человека для гигиены или приготовления пищи.

Позаботьтесь о том, чтобы вашей семье воды хватило хотя бы на 72 часа.

Идеальным вариантом для питья будет магазинная бутилированная вода. Техническую воду можно хранить в бутылках или бутылях, а вот набирать для этого ванну не очень практично.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о десяти полезных советах, которые пригодятся в случае отключения электроэнергии в домах.