"Штурмы очень жестокие": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Враг стягивает силы, чтобы противостоять натиску ВСУ, по всей линии фронта не спадает напряжение

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте по состоянию на вечер 3 августа 2023 года. По его словам, оккупанты всеми силами пытаются остановить продвижение ВСУ, но преимущество на украинской стороне.

Об этом глава государства заявил во время своего вечернего обращения. Тяжелыми остаются Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское и Авдеевское направления, а также ситуация на юге.

Несмотря на то, что россияне ведут жесткие штурмы и пытаются замедлить контрнаступление ВСУ, украинская сила доминирует. Особенно президент отметил воинов 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, которые воюют на Мелитопольском направлении, а также бойцов Измаильского пограничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями противодействуют российским атакам "шахедами". На егодняшний день уже был запущен 1961 вражеский дрон, из которых большую часть удалось сбить.

Глава государства подчеркнул, что продолжается работа над тем, чтобы еще лучше оснастить подразделения Сил обороны Украины.

"Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО. В частности, это задача для каждого нашего посла, всех представителей и представительниц Украины. Все должны работать на победу, на защиту жизни и людей и защиту нашей прекрасной Украины! Мы обязательно победим", — резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ изменили тактику контрнаступления, из-за чего на Западе встревожены. При этом уже становится заметно, как захватчики начинают отступать.