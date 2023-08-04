ВСУ прорвали первую линию обороны россиян: Маляр назвала направление

Враг стягивает резервы, чтобы сдержать прорыв ВСУ

Контрнаступление ВСУ, несмотря на жесткие штурмы россиян, продвигается вперед. На юге в некоторых местах Силы обороны страны уже прорвали первую линию обороны российких войск и перешли на промежуточную.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Минобороны Украины Анна Маляр. По ее словам, россияне рассчитывают на то, что их фортификационные сооружения сдержат ВСУ.

Так, по ее словам, ВСУ продвигаются вперед, но на основных высотах враг построил бетонные инженерные укрепления. Это было сделано для того, чтобы усложнить продвижение Сил обороны Украины и ведение самих боевых действий.

Кроме того, оккупанты подтягивают резервы на юге и востоке страны в надежде превзойти в количестве группировки ВСУ. Причем речь идет о профессиональных десантно-штурмовых войсках. Накануне о резервах оккупантов высказался командующий Национальной гвардии полковник Александр Пивненко. По его словам, россияне на Сватовском направлении уже третий месяц подтягивают новые силы, но ВСУ их планомерно уничтожают. В целом обстановка на фронте динамичная и ничего критичного не происходит.

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