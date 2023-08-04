Если россия применит "ядерку": в Воздушных силах рассказали, как отреагирует ПВО

Украинская ПВО должна быть всегда на готове

В случае если россия от угроз ядерного удара перейдет к реальным действиям, то ВСУ не смогут заранее узнать, какой боезаряд несет ракета. Чтобы избежать потенциальной опасности, все воздушные цели нужно уничтожать еще во время их полета.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" выразил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, у каждой воздушной цели есть свои параметры.

Как только россия выпускает ракеты по Украине, Воздушные силы видят цели на мониторах. У каждой из таких целей есть свои параметры: скорость, курс, высота полета. Также воины обращают внимание на район, откуда был совершен запуск.

"И так можно составить картинку, что за самолет и какое вооружение он имеет", — отметил Юрий Игнат.

Вместе с тем он подчеркнул, что заранее узнать о том, какой боезаряд у ракеты, невозможно, поэтому никакого особенного сигнала воздушной тревоги в Украине звучать не будет, если россия захочет применить ядерное оружие. Чтобы избежать потенциального риска, силы ПВО должны уничтожать все воздушные цели еще во время полета.

Подробнее о новых возможных атаках российской армии и готовности Украины к ним читайте в материале: "Для ударов зимой у россиян нет достаточного числа дальнобойных ракет, ставку сделают на другое", — интервью с Юрием Игнатом".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в НАТО сделали заявление на счет яденых угроз россии. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что страны-члены внимательно следят за ситуацией.