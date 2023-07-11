Ядерный шантаж россии: Столтенберг сделал заявление, обратился к рф и дал совет

Стране-агрессору в очередной раз напомнили, что ядерная война ни в коем случае не может быть развязана

В НАТО тщательно следят за ситуацией вокруг возможного применения россией ядерного оружия, о чем довольно часто намекает диктатор владимир путин.

Такое заявление во вторник, 11 июля, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов насчет возможного перемещения ядерного оружия россии в Беларусь и провокаций захватчиков на территории ЗАЭС.

"россия должна знать, что ядерная война не может быть развязана. НАТО следит за тем, что делает Россия, мы мониторим, мы не видим изменений пока в ситуации по развертыванию ядерного оружия, которые требовали бы изменений с нашей стороны", — сказал он.

Столтенберг также посоветовал россии скорее вывести своих военных из Запорожской атомной электростанции, так как своими действиями они ставят под угрозу безопасность в мире.

Отметим, что 11 и 12 июля в литовской столице Вильнюсе будет проходить саммит НАТО, в ходе которого ожидается принятие важных и судьбоносных решений насчет членства Украины в Альянсе. Также сегодня в Вильнюс приедет президент Владимир Зеленский. Уже до вечера страны-члены НАТО должны выдать коммюнике по Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко сделал заявление насчет того, что может подтолкнуть россию и РБ к применению ядерного оружия.