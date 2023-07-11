Ядерний шантаж росії: Столтенберг зробив заяву, звернувся до рф і дав пораду

Країні-агресору вкотре нагадали, що ядерна війна в жодному разі не може бути розв’язана

У НАТО ретельно стежать за ситуацією навколо можливого застосування росією ядерної зброї, про що досить часто натякає диктатор володимир путін.

Таку заяву у вівторок, 11 липня, зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого переміщення ядерної зброї росії до Білорусі та провокацій загарбників на території ЗАЕС.

"росія повинна знати, що ядерна війна не може бути розв’язана. НАТО слідкує за тим, що робить росія, ми моніторимо, ми не бачимо змін поки що в ситуації з розгортання ядерної зброї, які б вимагали змін з нашого боку", — сказав він.

Столтенберг також порадив росії швидше вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, оскільки своїми діями вони ставлять під загрозу безпеку у світі.

Зазначимо, що 11 та 12 липня у литовській столиці Вільнюсі проходитиме саміт НАТО, під час якого очікується ухвалення важливих та доленосних рішень щодо членства України в Альянсі. Також сьогодні у Вільнюс приїде президент Володимир Зеленський. Вже до вечора країни-члени НАТО мають видати комюніке по Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко зробив заяву щодо того, що може підштовхнути росію та РБ до застосування ядерної зброї.