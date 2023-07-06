"Тоді руки розв’язані": лукашенко розповів, що змусить Білорусь і росію застосувати ядерну зброю

лукашенко продовжує побоюватися міфічної загрози від НАТО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умову, за якої його країна готова застосувати російську ядерну зброю.

На зустрічі з білоруськими та закордонними журналістами 6 липня глава РБ заявив, що приводом для цього кроку може стати "агресія НАТО". Слова диктатора наводить Телеграм-канал "Пул першого".

При цьому Лукашенко сказав, що так звана "спеціальна військова операція" в Україні не стане приводом для завдання ядерного удару з білоруської або російської сторони.

"Ось якщо буде агресія НАТО, приміром, США проти Білорусі чи росії — тоді руки розв’язані — за концепцією національної безпеки росія, вважай Білорусь, яка володіє цією зброєю, відповість", — сказав він.

Нагадаємо, що на цій самій зустрічі лукашенко зробив низку заяв щодо євгена пригожина та його найманців з "Вагнера".

Раніше "Телеграф" писав, що лукашенко заявив про прибуття російської ядерної зброї на територію його країни. Пізніше у Збройних силах України заявили, що слова президента РБ не відповідають дійсності.