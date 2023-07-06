"Тогда руки развязаны": лукашенко рассказал, что заставит беларусь и россию применить ядерное оружие

лукашенко продолжает опасаться мифической угрозы от НАТО

Президент Беларуси александр лукашенко назвал условие, при котором его страна готова применить российское ядерное оружие.

На встрече с белорусскими и зарубежными журналистами 6 июля глава РБ заявил, что поводом для того шага может стать "агрессия НАТО". Слова диктатора приводит Телеграм-канал "Пул первого".

При этом лукашенко сказал, что так называемая "специальная военная операция" в Украине не станет поводом для нанесения ядерного удара с белорусской или российской стороны.

"Вот если будет агрессия НАТО, к примеру, США против Беларуси или россии — тогда руки развязаны — по концепции национальной безопасности россия, считай Беларусь, которая обладает этим оружием, ответит", — сказал он.

Напомним, что на этой же встрече лукашенко сделал ряд заявлений насчет евгения пригожина и его наемников из "Вагнера".

Ранее "Телеграф" писал о том, что лукашенко заявил о прибытии российского ядерного оружия на территорию его страны. Позже в Вооруженных силах Украины заявили, что слова президента РБ не соответствуют действительности.