Как удары по Крыму приближают победу Украины — анализ от генерала

Украинские военные срывают планы кремля по выходу оккупантов на админграницы Луганской и Донецкой областей

Контрнаступление ВСУ продолжается около двух месяцев, и в конце июля оно сосредоточилось на Бердянском и Мелитопольском направлениях. В течение июля все чаще что-то стало взрываться в оккупированном Крыму. Были новые атаки на Крымский мост, мощные прилеты по авиабазе в Красногвардейском районе и удары по складу с боеприпасами в Джанкойском районе.

Почему участилась "бавовна" в Крыму и как в целом обстоят дела на фронте накануне последнего месяца лета? Об этом генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу".

— Удары по военным и логистическим объектам в Крыму, действительно, значительно участились. И приносят всё больше эффекта. Прилеты по складам, аэродромам, атаки на Севастопольскую бухту стали, скорее, правилом, нежели исключением. С военной точки зрения — Крым это оперативная глубина наших действий на юге. И уничтожение там вражеских объектов, перебитие логистических цепочек — необходимая составляющая грядущих наступательных операций, — поясняет генерал Романенко.

По его словам, сейчас операции, которые проводят Силы обороны Украины, раскладываются на два стратегических направления.

Первое — восточное. Там наши воины продолжаю выполнение задач стратегической оборонительной операции.

— Противник там собрал группировку — более 100 тысяч человек, свыше двух тысяч единиц бронетехники, около 1,5 тысячи артсистем — и активно наступает. За последнюю неделю враг продвинулся там на километры. Нам удалось остановить это продвижение, но для этого пришлось использовать резервы, — подчеркивает Игорь Романенко.

По словам эксперта, противник задействовал эту группировку, чтобы выполнить поставленные Кремлем военно-политические задачи (выход на админграницы Донецкой и Луганской областей) и для отвлечения, рассредоточения наших сил по всему фронту длиной более 1,5 тыс. км. Чтобы перетянуть на это направление украинские резервы, которые собирались для решительных наступлений (эта фаза пока откладывается).

— Нам удалось на восточном направлении не только остановить продвижение противника, но и на отдельных участках (Сватово — Кременная) провести контратаки, стабилизировать фронт, — отмечает генерал.

На южном направлении, по словам эксперта, ситуация во многом зависит от поставок со стороны наших зарубежных партнеров.

— Несмотря на сдержанную позицию союзников, мы действуем во исполнение объективных законов войны. Сами принимаем решения. Атакуем. Ведь практически всё, что мы запрашиваем, нам дают с неимоверным промедлением (как было практически с каждым видом вооружения, которые мы запрашивали: артиллерия, РСЗО, системы ПВО, танки, теперь — самолеты). И украинское наступление идет не так быстро и эффективно как могло бы, именно потому, что нам не дали всего, что пообещали, сорвали сроки поставок, — подчеркивает Игорь Романенко.

Он уверен, что сейчас продолжается сбор необходимого вооружения для нанесения эффективных ударов по противнику на определенном направлении. Где, пробив брешь во вражеской обороне, бросим в бой резервы (для начала — оперативного уровня), чтобы достичь весомого результата. Одним из таких, по словам генерала, видится выход к Азовскому морю, перебитие сухопутного коридора в Крым — или хотя бы возможность перекрыть его огневыми средствами.

— Чтобы это реализовать на юге, нам необходимо наносить удары по объектам оперативного тыла противника. Мы всё больше приближаемся к ситуации, когда Крым из логистического хаба противника рискует превратиться в "остров". Об этом — удары по Крымскому мосту и не только. При этом, — акцентирует Игорь Романенко, — у противника остается преимущество в ракетах, авиации, артиллерии, боеприпасах и живой силе. Ни один устав, ни одна доктрина наших союзников не предусматривает наступательных действий в таких условиях. И всё же украинцы, благодаря высокому уровню профессионализма, мотивации, эффективности использования современных видов вооружений (спасибо союзникам, но нам бы всего этого — больше и быстрее), не только защищаются, но и продвигаются вперед.