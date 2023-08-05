Мост перекрыли, гремят взрывы: у россиян новый переполох в Крыму

Еще одна ночь выдалась неспокойной у оккупантов

Начало августа продолжает преподносить неприятные сюрпризы для оккупантов Крыма, — после взрывов в Феодосии громкие "хлопки" слышно и в районе Керчи, у которой находится скандально известный Крымский мост.

Поздно вечером в пятницу, 4 августа, стало известно, что на Керченском мосту выключили освещение и остановили движение транспорта в обе стороны "в мерах безопасности". Также в том районе слышали взрывы, — в частности, пишут про "хлопки" в районе населенного пункта Яковенково, который находится неподалеку от Керчи и Керченского моста.

Яковенково и Керчь на карте Крыма

Российские каналы сообщают, что после взрыва в районе Крымского моста начался пожар, однако сам мост предварительно якобы не пострадал. "Советник главы" Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить информацию о взрывах в районе Крымского моста, других комментариев от оккупантов пока не было.

В сети появилось пара фото с заревом, как утверждается, после взрыва в районе Крымского моста:

После взрывов в Крыму возник пожар, пишут каналы

Также распространяется видео с записью радиосообщения об инциденте, однако его достоверность также не подтверждена.

"Говорит "Кавказ трафик". Наблюдается в Керченском проливе атака дронов, беспилотных, надводных и воздушных. Есть инциденты в Керченском проливе. Пожалуйста, всем судам на якори, усилить наблюдение, в случае обнаружения докладывать "Кавказ трафику", — говорится в сообщении на записи.

Судя по данным навигаторов, такие пробки сейчас наблюдаются в районе Крымского моста:

Напомним, что только 2 августа Крымский мост уже перекрывали в связи с взрывами в районе авиабазы у поселка Гвардейское.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине подтвердили причастность СБУ к уже минимум двум подрывам Крымского моста.