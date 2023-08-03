Подрыв Крымского моста: Данилов сделал громкое заявление

Крымский мост в россии считался защищенным на 100%

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов подтвердил причастность СБУ к случаям подрывов на Крымском мосту в октябре прошлого года и летом 2023-го.

Такое заявление он сделал в интервью на телеканале "Рада".

"Наши военные ставят на место неприкасаемость многих объектов, которые в россии считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, про который говорили представители нашей Службы безопасности, которые принимали участие и в первом, и втором случае", — подчеркнул Данилов.

Отметим, что ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сделал откровенное признание насчет взрывных инцидентов на Крымском мосту. Он заявил, что подрыв Крымского моста в октябре 2022 года — это "реализация СБУ". Таким образом он подтвердил причастность Службы безопасности к данному происшествию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 июля на Крымском мосту прогремело сразу несколько мощных взрывов. Вскоре стало известно о разрушении сразу нескольких опор, а также одной секции переправы. Восстановлению она уже не подлежит. На происшествие отреагировали в Главном управлении разведки МО Украины и подчеркнули, что Крымский мост — это лишняя конструкция.