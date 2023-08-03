Підрив Кримського мосту: Данілов зробив гучну заяву

Кримський міст у Росії вважався захищеним на 100%

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данилов підтвердив причетність СБУ до випадків підривів на Кримському мосту у жовтні минулого року та влітку 2023-го.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю телеканалу "Рада".

"Наші військові ставлять на місце недоторканність багатьох об’єктів, які в росії вважалися захищеними на 100%. Це і Кримський міст, про який говорили представники нашої Служби безпеки, які брали участь і в першому, і в другому випадку", — наголосив Данілов.

Зазначимо, раніше голова Служби безпеки України Василь Малюк зробив відверте визнання щодо вибухових інцидентів на Кримському мосту. Він заявив, що підрив Кримського мосту у жовтні 2022 року – це "реалізація СБУ". Таким чином він підтвердив причетність Служби безпеки до цієї події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 липня на Кримському мості прогриміло одразу кілька потужних вибухів. Незабаром стало відомо про руйнування одразу кількох опор, а також одну секцію переправи. Відновленню вона не підлягає. На подію відреагували у Головному управлінні розвідки МО України та наголосили, що Кримський міст – це зайва конструкція.