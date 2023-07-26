Це підірвали ми: голова СБУ Малюк уперше зробив офіційне зізнання
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Про деякі операції СБУ зможе розкрити правду лише після перемоги у повномасштабній війні
Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що підрив Кримського мосту в жовтні 2022 року — це "реалізація СБУ", тим самим уперше підтвердивши, хто стоїть за цим.
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Характер різних операцій, спеціальних операцій — про них ми зможемо говорити після Перемоги, а про окремі з них ми взагалі говорити не будемо", — сказав він.
Малюк натякнув на ситуацію з мостом, вказавши на футболку свого колеги, на якій був напис "Хто, як не мі, спалити мости?" із відомої пісні Христини Соловій.
"Руйнування Кримського мосту — це одна з реалізацій СБУ", — додав глава СБУ.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух, який, за словами місцевих жителів, був дуже потужним. Незабаром у російських пабліках заявили, що вибух був на залізничній гілці. Попередньою причиною тоді назвали пожежу у товарному вагоні поїзда, яку переганяли з Тамані до Керчі. Багато українців тоді відреагували на подію хвилею жартів із цього приводу у соціальних мережах.