Це підірвали ми: голова СБУ Малюк уперше зробив офіційне зізнання

Про деякі операції СБУ зможе розкрити правду лише після перемоги у повномасштабній війні

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що підрив Кримського мосту в жовтні 2022 року — це "реалізація СБУ", тим самим уперше підтвердивши, хто стоїть за цим.

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Характер різних операцій, спеціальних операцій — про них ми зможемо говорити після Перемоги, а про окремі з них ми взагалі говорити не будемо", — сказав він.

Малюк натякнув на ситуацію з мостом, вказавши на футболку свого колеги, на якій був напис "Хто, як не мі, спалити мости?" із відомої пісні Христини Соловій.

"Руйнування Кримського мосту — це одна з реалізацій СБУ", — додав глава СБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух, який, за словами місцевих жителів, був дуже потужним. Незабаром у російських пабліках заявили, що вибух був на залізничній гілці. Попередньою причиною тоді назвали пожежу у товарному вагоні поїзда, яку переганяли з Тамані до Керчі. Багато українців тоді відреагували на подію хвилею жартів із цього приводу у соціальних мережах.