Это подорвали мы: глава СБУ Малюк впервые сделал официальное признание

О некоторых операциях СБУ сможет раскрыть правду только после победы в полномасштабной войне

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что подрыв Крымского моста в октябре 2022 года — это "реализация СБУ", тем самым впервые подтвердив, кто стоит за этим.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Характер разных операций, специальных операций — о них мы сможем говорить после Победы, а про отдельные из них мы вообще говорить не будем", — сказал он.

Малюк намекнул на ситуацию с мостом, указав на футболку своего коллеги, на которой была надпись "Хто, як не ми, спалить мости?" из известной песни Кристины Соловий.

"Разрушение Крымского моста – это одна из реализаций СБУ", — добавил глава СБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел взрыв, который, по словам местных жителей, был весьма мощным. Вскоре в российских пабликах заявили, что взрыв был на железнодорожной ветке. Предварительной причиной тогда назвали пожар в товарном вагоне поезда, который перегоняли из Тамани в Керчь. Многие украинцы тогда отреагировали на происшествие волной шуток по этому поводу в социальных сетях.