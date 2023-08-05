Міст перекрили, лунають вибухи: у росіян новий переполох у Криму

Ще одна ніч видалася неспокійною в окупантів

Початок серпня продовжує підносити неприємні сюрпризи для окупантів Криму, — після вибухів у Феодосії гучну "бавовну" чути й у районі Керчі, біля якої розташований скандально відомий Кримський міст.

Пізно ввечері у п’ятницю, 4 серпня, стало відомо, що на Керченському мосту вимкнули освітлення та зупинили рух транспорту в обидві сторони "у заходах безпеки". Також у тому районі чули вибухи, — зокрема, пишуть про "бавовну" в районі населеного пункту Яковенкове, що неподалік від Керчі та Керченського мосту.

Яковенкове та Керч на карті Криму

Російські канали повідомляють, що після вибуху в районі Кримського мосту почалася пожежа, проте сам міст нібито не постраждав. "Радник голови" Криму Олег Крючков заявив, що не може підтвердити інформацію про вибухи в районі Кримського мосту, інших коментарів від окупантів поки що не було.

У мережі з’явилося кілька фото із загравою, як стверджується, після вибуху в районі Кримського мосту:

Після вибухів у Криму виникла пожежа, пишуть канали

Також розповсюджується відео із записом радіоповідомлення про інцидент, проте його достовірність також не підтверджена.

"Говорит "Кавказ трафик". Наблюдается в Керченском проливе атака дронов, беспилотных, надводных и воздушных. Есть инциденты в Керченском проливе. Пожалуйста, всем судам на якори, усилить наблюдение, в случае обнаружения докладывать "Кавказ трафику", — йдеться у повідомленні.

Судячи з даних навігаторів, такі пробки зараз спостерігаються в районі Кримського мосту:

Нагадаємо, що лише 2 серпня Кримський міст уже перекривали через вибухи в районі авіабази біля селища Гвардійське.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні підтвердили причетність СБУ до вже мінімум двох підривів Кримського мосту.