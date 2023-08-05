Чергова гаряча ніч в Криму: дронами підбито підсанкційний танкер окупантів (фото)

Атака дронів на танкер SIG біля Керчі — які ушкодження отримало судно

У районі Керченської протоки вночі 4 серпня було чути вибухи. Внаслідок чергової атаки морськими дронами пошкоджено ще одне судно окупантів — підсанкційний російський танкер SIG.

У російських ЗМІ пишуть, що танкер отримав пробоїну після атаки українського дрону біля Керченської протоки. Там зазначають, що екіпаж не постраждав.

Група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки. Два буксири прибули до місця події — вирішується питання про буксирування судна, яке отримало пробоїну внаслідок атаки дрона. З перехопленої розмови екіпажу відомо, що SIG самостійно рухатися не може — затоплено машинний зал.

Ушкодження танкера SIG, який отримав пробоїну внаслідок атаки дрона

Танкер SIG відомий тим, що перебуває у санкційному списку США. Судно спущене на воду ще у 2014 році. На цей танкер у 2019 році наклали санкції США. Причиною цього стала співпраця з Сирією, а саме — постачання авіаційного палива до країни.

В ніч атаки дронами танкер стояв на якірній стоянці 471 за 50 кілометрів від Керченської протоки. Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що на борту на той момент перебувало кілька людей. І що у них зафіксували дрібні порізи від розбитого скла.

Пропагандисти вигадують, що цей танкер транспортує нафтопродукти і чомусь називають судно цивільним. Однак, такі заяви викликають сумніви у правдивості з огляду на санкції, накладені на танкер.

Напередодні від атаки морських дронів постраждало ще одне російське судно — Служба безпеки України провела спеціальну операцію в бухті Новоросійська, під час якої було пошкоджено великий десантний корабель "Оленєгорський горняк".

Раніше сайт "Телеграф" писав, що удари по військових та логістичних об’єктах у Криму значно почастішали. Тож окупантам варто чекати нової "бавовни".