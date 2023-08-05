Чергова гаряча ніч в Криму: дронами підбито підсанкційний танкер окупантів (фото)
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Атака дронів на танкер SIG біля Керчі — які ушкодження отримало судно
У районі Керченської протоки вночі 4 серпня було чути вибухи. Внаслідок чергової атаки морськими дронами пошкоджено ще одне судно окупантів — підсанкційний російський танкер SIG.
У російських ЗМІ пишуть, що танкер отримав пробоїну після атаки українського дрону біля Керченської протоки. Там зазначають, що екіпаж не постраждав.
Група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки. Два буксири прибули до місця події — вирішується питання про буксирування судна, яке отримало пробоїну внаслідок атаки дрона. З перехопленої розмови екіпажу відомо, що SIG самостійно рухатися не може — затоплено машинний зал.
Танкер SIG відомий тим, що перебуває у санкційному списку США. Судно спущене на воду ще у 2014 році. На цей танкер у 2019 році наклали санкції США. Причиною цього стала співпраця з Сирією, а саме — постачання авіаційного палива до країни.
В ніч атаки дронами танкер стояв на якірній стоянці 471 за 50 кілометрів від Керченської протоки. Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що на борту на той момент перебувало кілька людей. І що у них зафіксували дрібні порізи від розбитого скла.
Пропагандисти вигадують, що цей танкер транспортує нафтопродукти і чомусь називають судно цивільним. Однак, такі заяви викликають сумніви у правдивості з огляду на санкції, накладені на танкер.
Напередодні від атаки морських дронів постраждало ще одне російське судно — Служба безпеки України провела спеціальну операцію в бухті Новоросійська, під час якої було пошкоджено великий десантний корабель "Оленєгорський горняк".
Раніше сайт "Телеграф" писав, що удари по військових та логістичних об’єктах у Криму значно почастішали. Тож окупантам варто чекати нової "бавовни".