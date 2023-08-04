Є кілька варіантів маршруту: корабель у Новоросійську міг атакувати український дрон MAGURA V5

Дрон-камікадзе міг пройти Кримський міст, який нібито зараз посилено охороняють

Російським великим десантним кораблем "Оленьогірський гірник" у Новоросійську могли вдарити за допомогою українського морського дрону MAGURA V5. За різними версіями його могли запустити як з Одеси Чорним морем, так і через Азовське море.

Про це у коментарі "Фокусу" розповів інженер-кораблебудівник, військово-морський експерт Володимир Заблоцький. Свої висновки він зробив на підставі кадрів із соцмереж.

Нещодавно український морський дрон MAGURA V5 презентували у Стамбулі. Його дальність до 800 км, а з Одеси до Новоросійська морем набагато менше (близько 670 км). Також експерт зазначив, що цим же дроном могли здійснити атаку на нафтоперевалочні термінали у Севастополі.

За словами Заболоцького, Новоросійськ є одним із головних комерційних портів росії у Чорному морі. З початку повномасштабного вторгнення цей порт використовується і для військових цілей також. А в чотирьох годинах їзди від Новоросійська знаходиться ще одне важливе у військових цілях місто Приморсько-Ахтарськ, з якого окупанти час від часу запускають дрони Shahed по Україні.

Водночас військовий експерт Михайло Жирохов пояснив, що катер-камікадзе на Новоросійську могли відправити і через Азовське море. У такому разі він пройшов під носом у окупантів, оскільки акваторія з обох боків контролюється росіянами. Крім того, дрони могли пройти Кримський міст, який, за словами пропагандистів, додатково захистили після недавніх атак.

Існує і третій варіант атаки на судно "Оленьогірський гірник" — безпілотні катери могли запустити сили ССО чи проукраїнські агенти на окупованих територіях. Наприклад, чудовою точкою міг бути Бердянськ.

"Обійти [перешкоди] під Кримським мостом і вийти на Новоросійськ звучить фантастично", — сказав Михайло Жирохов в ефірі "Радіо NV".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вранці 4 серпня у бухті Новоросійська пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що під удар потрапив БД "Оленьогірський гірник" — він отримав серйозну пробоїну і поки що не може виконувати свої бойові завдання. Росіяни зазвичай заявили, що "відбили атаку", але в СБУ розкрили подробиці операції.