Есть несколько вариантов маршрута: корабль в Новороссийске мог атаковать украинский дрон MAGURA V5

Дрон-камикадзе мог пройти Крымский мост, который якобы сейчас усиленно охраняют

По российскому большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" в Новороссийске могли ударить при помощи украинского морского дрона MAGURA V5. По разным версиям его могли запустить как из Одессы по Черному морю, так и через Азовское море.

Об этом в комментарии "Фокус" рассказал инженер-кораблестроитель, военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий. Свои выводы он сделал на основании кадров из соцсетей.

Не так давно украинский морской дрон MAGURA V5 презентовали в Стамбуле. Его дальность до 800 км, а из Одессы до Новороссийска по морю намного меньше (около 670 км). Также эксперт отметил, что этим же дроном могли совершить атаку на нефтеперевалочные терминалы в Севастополе.

По словам Заболоцкого, Новороссийск является одним из главных коммерческих портов россии в Черном море. С начала полномасштабного вторжения этот порт используется и для военных целей тоже. А в четырех часах езды от Новороссийска находится еще один важный в военных целях город Приморско-Ахтарск, из которого оккупанты время от времени запускают дроны Shahed по Украине.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов пояснил, что катер-камикадзе на Новороссийск могли отправить и через Азовское море. В таком случае он прошел под носом у оккупантов, так как акватория с двух сторон контролируется россиянами. Кроме того, дроны могли пройти Крымский мост, который, по словам пропагандистов, дополнительно защитили после недавних атак.

Существует и третий вариант атаки на судно "Оленегорский горняк" — беспилотные катера могли запустить силы ССО или проукраинские агенты на оккупированных территориях. К примеру, отличной точкой мог быть Бердянск.

"Обойти [препятствия] под Крымским мостом и выйти на Новороссийск звучит фантастически", — сказал Михаил Жирохов в эфире "Радио NV".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что утром 4 августа в бухте Новороссийска прогремели взрывы. Позже стало известно, что под удар попал БД "Оленегорский горняк" — он получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачию. Россияне как обычно заявили, что "отбили атаку", но в СБУ раскрыли подробности операции.