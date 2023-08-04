Був найкращим десантним кораблем Північного флоту росії: що відомо про підбитий "Оленєгорський горняк" (фото)

Судно було побудоване на верфі Stocznia Północna у Гданську (Польща)

У ніч проти п’ятниці, 4 серпня, у бухті Новоросійська внаслідок спецоперації СБУ України було пошкоджено великий десантний корабель "Оленєгорський горняк", приписаний до Північного флоту ВМФ рф. У нього крен на лівий борт, пробоїна нижче ватерлінії.

"Телеграф" розповідає, що відомо про БДК "Оленєгорський горняк".

Судно було побудоване на верфі Stocznia Północna у Гданську (Польща) та увійшло до складу флоту 30 червня 1976 року. У 2007 році воно було визнано найкращим десантним кораблем Північного флоту рф. У липні 2016 року корабель пройшов ремонт та модернізацію.

За повідомленнями росЗМІ, 11 липня "Оленєгорський горняк" прибув до порту Керч з порту "Кавказ". На борту було близько 15 вантажних автомобілів. Окупанти планували використовувати корабель для перевезення легкових автомобілів та туристів у разі заторів на Кримському мості.

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Судячи з усього, далі він опинився в бухті Новоросійська, де і був атакований. Корабель буксирують на берег, він дає сильний крен і частково затоплений.

Як нагадав офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, росіяни використовують великі десантні кораблі для постачання запасів окупаційних військ на півдні України.

"Просто нагадування: великі десантні кораблі використовуються російським командуванням для постачання запасів окупаційних військ на півдні України. Кожен затонулий або пошкоджений корабель цього типу знижує можливості ЗС РФ щодо постачання свого угруповання", — написав він у Telegram.

Як повідомляв "Телеграф", російські "військори" дорікають росіянам, які викладали в мережу фото та відео підбитого корабля "Оленєгорський горняк", нібито "у Києві побачили наслідки своєї атаки".