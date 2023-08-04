"Його тягнуть, він нахиляється": з’явилося відео пошкодженого десантного корабля рф в Новоросійську
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2034
Росіяни намагаються врятувати корабель
У мережі з’явилося ще одне відео пошкодженого великого десантного корабля "Оленєгорський горняк" у Новоросійську
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Російські окупанти старанно намагаються врятувати корабель, що зазнав атаки, і відбуксирувати його до берега, щоб той не затонув. Однак "Оленєгорський горняк" водночас сильно нахилився і прагне вирушити за крейсером "Москва" прямо на дно.
Зазначимо, що у ВДК крен на лівий борт, а також пробоїна нижче за ватерлінію. Така ж ситуація була з флагманом Чорноморського флоту росії "Москва" — він нахилився на 30 градусів, а нижче за ватерлінію була велика пробоїна. Вже наступного дня він затонув.
До речі, в пабліку зазначається, що в акваторії Сочі планують посилити заходи безпеки після інциденту з десантним кораблем. Таку заяву зробив голова міста Олексій Копайгородський.
Нагадаємо, раніше джерела "Телеграфа" у Службі безпеки України повідомили, що спеціальну операцію у Бухті Новоросійська провели співробітники СБУ. За їхніми даними, корабель атакував надводний дрон, оснащений 450 кг тротилу.