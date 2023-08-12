"Будет очень больно": у Зеленского "рекомендуют" россии не угрожать зерновому коридору

В Украине напомнили, что Черное море не является российской юрисдикцией

Зерновой коридор может продолжить сделку и без участия в ней россии, а если Черноморский флот будет угрожать его работе, то будет уничтожен.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время разговора с российской журналисткой Юлией Латыниной.

"россия начинает осознавать, что Черноморская акватория — это не море внутренней юрисдикции. И что будет очень больно", — сказал он.

Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если кремль будет угрожать судоходству в зерновом коридоре, то до конца войны россия лишится всего Черноморского флота с элементами Балтийского, Северного и Тихоокеанского.

При этом он отметил, что полноценный запуск зернового коридора необходим потому что сухопутные пути не справляются с нагрузкой.

"Сейчас мы обсуждаем возможность, готовим судно, которое будет пытаться пройти по коридору в рамках нашего соответствующего до сих пор юридического договора с ООН и с Турцией. Попробуем привлечь даже водный коридор", — добавил Подоляк.

Как сообщалось ранее, 4 августа украинские морские дроны атаковали большой десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска, из-за чего тот получил существенные повреждения.

На следующий день возле Керчи в результате подобной атаки был подбит танкер SIG, который уже был замечен в перевозке нефтепродуктов в Сирию, из-за чего находится в американском санкционном списке.