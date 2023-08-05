Подрыв российских кораблей Украиной может прекратиться: глава СБУ Малюк дал подсказу оккупантам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1004
Такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны
Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на российские корабли и дал россиянам совет, как их прекратить.
Его комментарий опубликован в Telegram-канале СБУ.
"Любая "бавовна", происходящая с кораблями рф или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того — такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", — подчеркнул он.
Малюк добавил, что если россияне хотят, чтобы взрывы прекратились, им нужно воспользоваться единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю.
"И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них. Потому что мы стопроцентно победим врага в этой войне", — резюмировал глава СБУ.
Напомним, в ночь на 5 августа в районе Крымского моста в результате спецоперации СБУ морскими дронами был поврежден подсанкционный российский танкер SIG. У судна него пробоина, затоплен машинный зал, самостоятельно двигаться оно не может.
Кроме того, в ночь на 4 августа, Украина ударила надводными дронами по большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Судно оттянули на берег, у него существенные повреждения.