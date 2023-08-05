Подрыв российских кораблей Украиной может прекратиться: глава СБУ Малюк дал подсказу оккупантам

Такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны

Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на российские корабли и дал россиянам совет, как их прекратить.

Его комментарий опубликован в Telegram-канале СБУ.

"Любая "бавовна", происходящая с кораблями рф или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того — такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", — подчеркнул он.

Малюк добавил, что если россияне хотят, чтобы взрывы прекратились, им нужно воспользоваться единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю.

"И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них. Потому что мы стопроцентно победим врага в этой войне", — резюмировал глава СБУ.

Напомним, в ночь на 5 августа в районе Крымского моста в результате спецоперации СБУ морскими дронами был поврежден подсанкционный российский танкер SIG. У судна него пробоина, затоплен машинный зал, самостоятельно двигаться оно не может.

Кроме того, в ночь на 4 августа, Украина ударила надводными дронами по большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. Судно оттянули на берег, у него существенные повреждения.