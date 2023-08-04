Зеленский поблагодарил Малюка за "возвращение войны назад"

Глава государства, вероятно, отреагировал на удар по российскому кораблю в Новороссийске

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня заседание Ставки Верховного Главнокомандующего на котором обсудили успехи и трудности на фронте. Также глава государства поблагодарил главу СБУ Василия Малюка за то, что тот "вернул войну государству-агрессору".

Об этом Зеленский рассказал в традиционном видеообращении к украинцам.

На Ставке Главком Валерий Залужный, а также генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский доложили о ситуации на фронте — где ВСУ идут в наступление, а где держат оборону. Также подробно обсудили как увеличить успехи Украины на фронте (изменить логистику, увеличить обесчечение и так далее).

Оборонно-промышленный комплекс должен производить больше боеприпасов и оружия. Для этого власти хотят максимально упростить все процедуры и убрать всю бюрократию, которая мешает производителям. По словам министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина результаты будут уже скоро.

Командующий ВМС, чиновники и руководители разведки доложили президенту о безопасности украинских портов и экспорте продовольствия через Черное море. Владимир Зеленский поддчеркнул, что российским террористам не удастся спровоцировать "глобальный продовольственный кризис или создать очередную ценовую катастрофу".

Кроме того, глава СБУ Василий Малюк выступил на совещании с президентом. Глава государства не стал раскрывать подробности беседы, но поблагодарил Службу безопаности Украины за то, что та вернула войну россии. Вероятно, речь шла об атаке на корабль "Оленегорский горник" в Новороссийске, ответственность за которую на себя взяла СБУ и поделилась подробностями операци.

"Все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад – государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься. Спасибо всем нашим героям! Спасибо всем в мире, кто поддерживает Украину! Спасибо каждому и каждому, кто приближает реализацию Формулы мира! Должны победить. И победим", — резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет, если россия запустит ядерную ракету. В Воздушных силах Украины рассказали, как будут реагировать.