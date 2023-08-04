Россияне доигрались: как провоцирование глобального продуктового кризиса ударит по рф

Настала пора действий экономического плана, максимально болезненных для страны-агрессора, говорит генерал Маломуж.

Противостояние в Черном море, обострившееся после выхода россии из зернового соглашения и ракетного террора, который она устроила украинским портам и терминалам, вышло на новый уровень. В пятницу, 4 августа, после атаки морских дронов в Новороссийские был подбит десантный корабль "Оленегорский горняк". А после провоцирования продовольственного кризиса глобального масштаба россия, похоже, теряет поддержку даже таких относительных нейтралов, как Китай, Индия и страны Африки.

Генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", почему срывом зерновой сделки и последующими террористическими действиями кремль фактически выстрелил себе в ногу.

По словам Николая Маломужа, стратегическое противостояние в Черноморском регионе дошло, похоже, до критической черты. россия, поясняет он, пытается там доминировать, навязывать свою стратегию (военную, экономическую). Причем не только Украине, но и всем странам Черноморского бассейна, включая Турцию.

— Ставка делается на силу, на возможное применения оружия даже против иностранных кораблей. Параллельно идет нанесение ударов по портам, терминалам Украины. Откровенно террористическими методами уничтожается большое количество зерна. Срывая возможность проводить массовые торгово-экономические операции. Что бьет не только по Украине и нашим будущим экспортным возможностям, но и по многим другим странам", — отмечает генерал.

В итоге, продолжает эксперт, модель противодействия этому террору и пиратству вырабатывают уже не только Украина и ее западные союзники, но и третьи страны, страдающие от действий рф.

— Это и Турция (уже запланированы очные переговоры по этому поводу между Эрдоганом и путиным). Это и Китай, который получает по контрактам огромный объем украинского зерна. И который, судя по публикациям западной прессы, резко негативно воспринимает продовольственный кризис, провоцируемый рф. Ведь она сжигает, в том числе, зерно, которое должно было направляться в Китай. Это и страны Африки, включая Египет и ЮАР, которые имеют более-менее ровные отношения с россией (портящей сейчас эти самые отношения).

Не говоря уж о беднейших африканских странах, очень зависящих украинского зерна. Обеспокоенность выражают и международные организации, особенно ООН. Ну, а рф пытается шантажировать сразу всех. И ООН, и Турцию (участников зернового соглашения), бросает вызов не только странам Запада, но, фактически, даже своим плюс-минус союзникам, — считает Николай Маломуж.

По его мнению, мир пока отвечает на это довольно сдержанно. Но уже были факты прорыва зерновой блокады.

— Это сделали израильское, греческое, турецко-грузинское судна. И истребители из Румынии готовы были вылететь на перехват российских, если бы та попыталась атаковать. Но рф не рискнула, — отмечает эксперт.

Генерал акцентирует, что рф сейчас нарушает все принципы международного морского права. Потому важно выработать общие меры противодействия на уровне ООН, чтобы снять эту проблему, выработать международные механизмы контроля за функционированием морского зернового коридора.

— Украина четко заявляет, что будет атаковать россиян, если те попытаются атаковать суда с нашим зерном. И что будет снижать опасность атак на свою территорию, уменьшая, в том числе, численность флота агрессора. Что и произошло в очередной раз — теперь уже с десантным кораблем в Новороссийске. Но военную компоненту следует подкреплять и дипломатической. Сконцентрировать соответствующие мировые усилия для возобновления зернового соглашения. Или с участием рф, которую уже прижимают со всех сторон, в том числе партнеры (турки, арабы, китайцы, африканцы), или без нее.

Использовать для транзита исключительно сухопутные пути — слишком долго и дорого, да еще и есть определенные проблемы с соседями, включая Польшу. Так что любые международные площадки, включая грядущий саммит в Саудовской Аравии, следует использовать для поиска механизмов выхода из этого кризиса. Особенно тут важно проработать китайское направление. Ведь Китай мощно влияет на другие страны, включая африканские, — говорит эксперт.

Николай Маломуж уверен, что пришло время не просто заявлений, выражения озабоченности, предупреждений. Настала пора действий. В том числе — экономического плана, максимально болезненных для страны-агрессора.

— россия отнюдь не неисчерпаемый в ресурсном смысле монстр. Экономические ограничения уже серьезно подкосили ее силы. В свое время такого давления не выдержал громадный, куда более мощный Советский Союз. Именно под влиянием экономических и энергетических ударов он развалился. Такие предпосылки надо создать и для рф, — констатирует генерал.