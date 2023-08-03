Переговоры о мире в Украине: почему выбрана Саудовская Аравия и возможен ли прорыв

Страны Глобального Юга хотят больше влияния на мировые глобальные процессы, и саммит в Джидде — это их шанс

В конце этой недели в Саудовской Аравии запланированы переговоры о поиске путей прекращения российско-украинской войны. Известно, что в них примут участие около 30 стран, однако рф не приглашена.

Эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от этой встречи, а также рассказали, есть ли у западной коалиции шанс склонить на свою сторону (и сторону Украины) условно нейтральные страны, включая представителей Глобального Юга.

"Нейтралов" нужно убедить, что россия проигрывает войну

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова акцентирует, что август станет важным этапом международных переговоров.

— Мы наблюдаем активизацию Украины в переговорах с арабскими странами. Недавно Киев посетил премьер Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, также занимающий пост министра иностранных дел. Он привез договоренности о выделении 100 млн долларов на преодоление гуманитарного кризиса в Украине и 20 млн долларов для обеспечения африканских стран продовольствием. Вскоре после этого стало известно, что советники национальной безопасности и политические советники лидеров государств встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить украинский план по восстановлению устойчивого и справедливого мира, — отмечает эксперт.

Встреча, напоминает она, состоится в городе Джидда 5-6 августа. На нее Саудовская Аравия и Украина пригласили около 30 стран, включая государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Участие россии не предусмотрено.

— Однако ранее, во время визита украинских нардепов в Вашингтон лидер делегации и фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с россией, когда укрепит свои силы — и когда российские войска вернутся к позициям, на которых они были до 24 февраля. Именно для того, чтобы наша позиция была сильна в переговорах с рф, украинская сторона в разговорах с американскими чиновниками активно поднимала и поднимает вопрос ускорения поставок оружия для ВСУ, — отмечает Александра Решмедилова.

При этом, продолжает она, США воспринимают переговоры в Саудовской Аравии по поводу формулы мира в Украине как первичный старт, начало процесса. Ведь для установления настоящего мира нужна готовность, прежде всего, россии быть частью мирной дипломатии.

Такую позицию озвучил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, подчеркивает аналитик и обращает внимание, что Саудовская Аравия имеет хорошие отношения как с Вашингтоном, так и с москвой.

— Достаточно вспомнить роль Саудовской Аравии в прошлом году при освобождении наших находившихся в плену военных. Также потенциально Украина рассчитывает на помощь Саудовской Аравии в вопросе освобождения украденных россией украинских детей, — поясняет Александра Решмедилова. — Украине нужно убедить так называемые нейтральные страны в том, что рф проигрывает войну. Чтобы они, если не присоединялись к санкциям, хотя бы уверенно поддерживали мирный план Украины, который Киев рассчитывает реализовать в три этапа.

На первом этапе, отмечает эксперт, пройдут встречи с послами, аккредитованными в Украине.

На втором — встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации плана.

На третьем этапе запланирован учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

Стороны будут присматриваться друг к другу

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос особых прорывов от встречи в Джидде не ожидает.

— Здесь, — поясняет он, — стороны, скорее, присматриваются друг к другу, насколько им будет интересно в одной компании, насколько их интересы будут совпадать. Но шаг в верном направлении. Глобальный Юг — термин подгулявший, но это — важный элемент в построении новой архитектуры безопасности. Можно сказать, что россия собственноручно разрушила существующий порядок, а какой на его руинах возникнет новый — будет зависеть, в том числе, от этого самого Юга. Конечно, эти страны хотят больше влияния на глобальные процессы и это их шанс.

По мнению эксперта, в кремле будут выжидать и внимательно наблюдать.

— Среди участников саммита будет достаточно "засланных казачков". Впрочем, пока такого рода переговоры россии не грозят. В крайнем случае, она будет игнорировать неприятные для себя решения и станет давить на двусторонние отношения, — прогнозирует Игорь Семиволос.

Нам, уверен он, нужна реальная вовлеченность всех игроков на наших условиях. А это — диалог, причем, непростой.

— Что касается западной коалиции, то она в значительной степени ориентируется на позицию США. А американская администрация исходит из принципа контролируемой эскалации, — констатирует эксперт.