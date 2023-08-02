Дерзкий прорыв российской блокады Черного моря. Был ли он и как суда попадают в Украину

Суда, снискавшие славу героев, на самом деле просто обошли опасные зоны водами других стран

На днях в ряде медиа прогремела сенсационная новость – мол, отважная тройка кораблей прорвала российскую блокаду в Черном море и дерзко вошла в украинское русло Дуная, чихав на запреты и запугивания россии. Речь о кораблях Израиля, Турции и Греции. Однако их "поступок" очень быстро перестали считать прорывом блокады. Разбираемся почему:

Начальная информация

Первым следовало гражданское израильское судно Ams1 (под флагом Сьерра-Леоне), оно вышло из израильского порта Ашдод и направлялось в дунайский порт Измаил в Одесской области. Судно следовало с включенным радиолокатором и не скрывало маршрут. Внимание на это 30 июля обратил OSINT-аналитик Маркус Джонсон, наблюдавший за трафиком в Черном море в онлайн-режиме, который доступен для всеобщей слежки на сайте MarineTraffic.

Израильское судно некоторое время находилось неподалеку от дельты Дуная в территориальных водах Украины, а вечером 1 августа двигалось по реке в направлении Измаила.

За израильским кораблем следовали суда из Турции и Греции Sahin 2 и Yilmaz Kaptan. Все суда управляет турецкой компанией. После такой популярности, правда, Sahin 2 скрыл данные о конечной цели следования.

Израильское судно Ams1 и не скрывало, что идет в Украину. Это видно на онлайн-карте морского трафика в общем доступе

Эти корабли сопровождали самолеты НАТО, пишет Forbes. Небо патрулировали не менее 4 военных самолетов: самолет ВМС США P-8, самолет армии США "Челленджер" с радаром поверхностного сканирования, беспилотник ВВС США RQ-4 и самолет раннего предупреждения НАТО E-3. Они были без вооружения, но истребители "Еврофайтер" и F-16 находились неподалеку в Румынии.

Почему OSINT-аналитики называют это прорывом? российское минобороны пригрозило уничтожать все иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Ибо они будут рассматриваться как "перевозчики оружия".

"Эти корабли, кажется, свободно плавают над Черным морем, несмотря на вероятную угрозу того, что россия будет рассматривать любое судно, гражданское или нет, направляющееся в Украину как потенциальную мишень", — написал Джонсон.

Другие суда

Были и другие грузовые суда, открыто сообщавшие о своем движении в украинские порты. Это Almeria под флагом Камеруна и Florica под флагом Вануату, которые вышли из порта Измаил и двигались в Болгарию и Грецию. Вчера вечером в Черном море спокойно плавал

По состоянию на день 2 августа в Черном море несколько грузовых кораблей, которые указывают своей конечной точкой украинский порт Измаил, за ними можно наблюдать здесь. Многие корабли ждут в территориальных водах Румынии перед заходом к руслу.

Судно Eslem под флагом Панамы идет в Украину, данные по сервису MarineTraffic

Судно еще в июне вышло из египетского Думята и плывет в направлении Украины

Прорыв ли это был

Никакого экшена, попыток остановить, заблокировать или тем более сражений между судами в стиле "Пиратов Карибского моря" не было. Корабли прошли по маршруту, который был максимально приближен или даже в пределах территориальных вод разных стран западного Черноморья: Турции, Болгарии и Румынии, пояснил на брифинге Media Center Ukraine — Odesa капитан запаса ВМС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко. "Суспільне". Отметим, что все эти страны в НАТО.

"То, что они были в территориальном море, как раз и обеспечивало безопасность этого прохода", — говорит Рыженко, подчеркнув, что суда используют фактор внезапности и применения нового маршрута.

Схему же зернового коридора "Телеграф" показывал в этой статье. Это отличный от настоящего маршрут и он как раз охватывал порты Одессы и Черноморска.

Руководитель мониторинговой группы из Черноморского института стратегических исследований Андрей Клименко объясняет, что термин "блокада" вообще некорректно применять к этим кораблям, ведь Румынию россия не блокировала.

К примеру, 31 июля на якорной стоянке к югу от острова Змеиный (преимущественно в водах Румынии) находятся как минимум 16 кораблей (на карте отмечены желтым маркером), пишет Клименко. Некоторые из них пришли туда довольно давно. Еще несколько на пути от Босфора.

"Они не считают себя героями и "прорывателями" — это просто нормальные моряки, которые делают свою работу. Уверен, что украинские и румынские лоцманы, портовики и ВМСУ делают то, что надо. И не поднимают шум", — пишет Клименко.

Он объясняет, что термин "зерновая блокада" не уместен к дунайским портам. Пока все ограничилось предупреждениями по рации и сообщениями о минировании. Мол, моряков хотят "взять на слабо".

Соучредитель и коммерческий директор логистической компании Soul Marine Иван Ниякий пояснил, что зерновой блокады вообще нет, передает Latifundist, а есть только заявления россии, что все суда, следующие в украинские порты, будут считаться перевозящими военные грузы.

"Какие опасности это несет? Никаких, потому что они максимально размыты и заведомо невыполнимы. Ну разве что, если придерживаться этой порочной логики, то сегодня союзником Украины стала половина Африки, Латинской Америки и целый ряд других экзотических государств (популярные флаги в судоходстве). С самого начала войны все суда, следующие в украинские порты Дуная, проходят Босфор без каких-либо дополнительных инспекций, комиссий, согласований. Так было до появления зернового коридора, во время его работы, остается таким до сих пор", — объясняет Ниякий.

Действительно, некоторые судовладельцы ограничили рейсы на Дунай после угроз со стороны россии и ударов по Рени, однако это единичные случаи, общая картина не изменилась. Да, вырос фрахт, но не критично. Достаточно посмотреть в Marine Traffic на рейд Сулины, где в ожидании мероприятия в украинские порты стоит более 100 судов.

Значения и прогнозы

В то же время, остаются вполне реальные опасности со стороны флота россии и их не стоит игнорировать, говорит Рыженко.

"Это может привести к тому, что армия россии будет искать, как также совершить какую-то провокацию на пути движения этих судов. Если мы говорим об вот тот маршрут, который сейчас используется, я думаю, это могут быть дрейфующие морские мины, которые каким-то образом там установлены, и использование морских дронов. То есть россия может провести такую операцию, и скажут, что это относится к украинской стороне", — отметил Рыженко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 июля москва сообщила, что не планирует больше выполнять условия зерновой сделки и выходит из соглашения. 19 июля она объявила, что часть нейтральных вод в акватории Черного моря является "временно опасной" зоной и пригрозила топить суда, следующие в украинские порты.