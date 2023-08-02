Зухвалий прорив російської блокади Чорного моря. Чи був він і як судна потрапляють в Україну

Судна, які набули слави героїв, насправді просто обійшли небезпечні зони через води інших країн

Днями у низці медіа прогриміла сенсаційна новина — мовляв, відважна трійка кораблів прорвала російську блокаду у Чорному морі та зухвало увійшла в українське річище Дунаю, начхавши на заборони та залякування рф. Мова про кораблі Ізраїлю, Туреччини і Греції. Однак їхній "вчинок" дуже швидко перестали вважати проривом блокади. Розбираємося чому:

Початкова інформація

Першим слідувало цивільне ізраїльське судно Ams1 (під прапором Сьєрра-Леоне), воно вийшло з ізраїльського порту Ашдод та прямувало до дунайського порту Ізмаїл на Одещині. Судно прямувало з увімкненим радіолокатором і не приховувало маршруту. Увагу на це 30 липня звернув OSINT-аналітик Маркус Джонсон, який спостерігав за трафіком у Чорному морі в онлайн-режимі, який доступний для загального стеження на сайті MarineTraffic.

Ізраїльське судно деякий перебувало неподалік дельти Дунаю в територіальних водах України, а ввечері 1 серпня рухалося по річці в напрямку Ізмаїлу.

За ізраїльським кораблем йшли судна з Туреччини і Греції Sahin 2 та Yilmaz Kaptan. Всіма суднами управляє турецька компанія. Після такої популярності, щоправда, Sahin 2 приховав дані про кінцеву мету слідування.

Ізраїльське судно Ams1 і не приховувало, що йде в Україну. Це видно на онлайн-мапі морського трафіку у загальному доступі

Ці кораблі супроводжували літаки НАТО, пише Forbes. Небо патрулювали не менше 4 військових літаків: літак ВМС США P-8, літак армії США "Челленджер" з радаром поверхневого сканування, безпілотник ВПС США RQ-4 і літак раннього попередження НАТО E-3. Вони були без озброєння, але винищувачі "Єврофайтер" і F-16 перебували неподалік, в Румунії.

Чому OSINT-аналітики називають це проривом? російське міноборони пригрозило знищувати всі іноземні судна, що прямуватимуть до українських портів. Бо вони розглядатимуться як "перевізники зброї".

"Ці кораблі, здається, вільно плавають над Чорним морем, попри ймовірну загрозу того, що росія розглядатиме будь-яке судно, цивільне чи ні, яке прямує до України, як потенційну мішень", — написав Джонсон.

Інші судна

Були й інші вантажні судна, що відкрито повідомляли про свій рух до українських портів. Це Almeria під прапором Камеруну і Florica під прапором Вануату, які вийшли з порту Ізмаїл і рухалися до Болгарії і Греції. Вчора ввечері у Чорному морі спокійно плавав

Станом на день 2 серпня у Чорному морі є декілька вантажних кораблів, які вказують своєю кінцевою точкою український порт Ізмаїл, за ними можна спостерігати тут. Багато кораблів чекають у територіальних водах Румунії перед заходом до річища.

Судно Eslem під прапором Панами йде в Україну, дані з сервісу MarineTraffic

Судно ще у червні вийшло з єгипетського Дум'яту і пливе у напрямку України

Чи прорив це був

Жодного екшену, спроб зупинити, заблокувати чи тим більше боїв між суднами у стилі "Піратів Карибського моря" не було. Кораблі пройшли маршрутом, який був максимально наближений або навіть в межах територіальних вод різних країн західного Чорномор'я: Туреччини, Болгарії та Румунії, пояснив на брифінгу Media Center Ukraine — Odesa капітан запасу ВМС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко, передає "Суспільне". Зазначимо, що до того ж усі ці країни в НАТО.

"Те, що вони були в територіальному морі, якраз і забезпечувало безпеку цього проходу", — каже Риженко, підкресливши, що судна використовують фактор раптовості й застосування нового маршруту.

Схему ж зернового коридору "Телеграф" показував у цій статті. Це відмінний від теперішнього маршрут і він якраз охоплював порти Одеси та Чорноморська.

Керівник моніторингової групи з Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко пояснює, що термін "блокада" взагалі некоректно застосовувати до цих кораблів, адже Румунію росія і не блокувала.

Наприклад, 31 липня на якірній стоянці на південь від острова Зміїний (переважно у водах Румунії) перебувають як мінімум 16 кораблів (на карті відмічені жовтим маркером), пише Клименко. Деякі з них прийшли туди досить давно. Ще кілька наразі на шляху від Босфора.

"Вони не вважають себе героями і "проривателями" — це просто нормальні моряки, що роблять свою роботу. Впевнений, що українські та румунські лоцмани, портовики та ВМСУ роблять те, що треба. І не здіймають галасу", — пише Клименко.

Він пояснює, що термін "зернова блокада" не доречний до дунайських портів. Поки все обмежилося попередженнями по рації і повідомленнями про замінування. Мовляв, моряків хочуть "взяти на слабо".

Співзасновник та комерційний директор логістичної компанії Soul Marine Іван Ніякий пояснив, що зернової блокади взагалі немає, передає Latifundist, а є лише заяви росії про те, що всі судна, які прямують до українських портів, будуть вважатися такими, що перевозять військові вантажі.

"Які небезпеки це несе? Жодних, тому що вони максимально розмиті та свідомо нездійсненні. Ну хіба що, якщо дотримуватися цієї порочної логіки, то сьогодні союзником України стала половина Африки, Латинської Америки та ціла низка інших екзотичних держав (популярні прапори у судноплавстві). З самого початку війни всі судна, що прямують до українських портів Дунаю, проходять Босфор без будь-яких додаткових інспекцій, комісій, погоджень. Так було до появи зернового коридору, під час його роботи, залишається таким і досі", — пояснює Ніякий.

Дійсно, деякі судновласники обмежили рейси на Дунай після загроз з боку росії і ударів по Рені, однак, це поодинокі випадки, загальна картина не змінилася. Так, виріс фрахт, але не критично. Достатньо подивитися в Marine Traffic на рейд Суліни, де в очікуванні заходу в українські порти стоїть понад 100 суден.

Значення та прогнози

Водночас лишаються цілком реальні небезпеки з боку флоту рф та їх не варто ігнорувати, каже Риженко.

"Це може привести до того, що армія Росії буде шукати, як також зробити якусь провокацію на шляху руху цих суден. Якщо ми кажемо про от той маршрут, який зараз використовується, я думаю, це можуть бути дрейфуючи морські міни, які якимось чином там встановлені, і використання морських дронів. Тобто Росія може провести таку операцію, і скажуть, що це належить до української сторони", — зазначив Риженко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 липня москва повідомила, що не планує більше виконувати умови зернової угоди і виходить з угоди. 19 липня вона оголосила, що частина нейтральних вод в акваторії Чорного моря є "тимчасово небезпечною" зоною і пригрозила топити судна, які прямують до українських портів.