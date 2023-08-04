Был лучшим десантным кораблем Северного флота рф: что известно о подбитом "Оленегорском горняке" (фото)

Судно было построено на верфи Stocznia Północna в Гданьске (Польша)

В ночь на пятницу, 4 августа, в бухте Новороссийска в результате спецоперации СБУ Украины был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк", приписанный к Северному флоту ВМФ рф. У него крен на левый борт, пробоина ниже ватерлинии.

"Телеграф" рассказывает, что известно о БДК "Оленегорский горняк".

Судно было построено на верфи Stocznia Północna в Гданьске (Польша) и вошло в состав флота 30 июня 1976 года. В 2007 году оно было признано лучшим десантным кораблем Северного флота рф. В июле 2016 года корабль прошел ремонт и модернизацию.

По сообщениям росСМИ, 11 июля "Оленегорский горняк" прибыл в порт Керчь из порта "Кавказ". На борту было около 15 грузовых автомобилей. Оккупанты планировали использовать корабль для перевозки легковых автомобилей и туристов в случае заторов на Крымском мосту.

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Судя по всему, далее он оказался в бухте Новороссийска, где и был атакован. Корабль буксируют на берег, он дает сильный крен и частично затоплен.

Как напомнил офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин, россияне используют большие десантные корабли для снабжения припасами оккупационных войск на юге Украины.

"Просто напоминание: большие десантные корабли используются российским командованием для снабжения припасами оккупационных войск на юге Украины. Каждый затонувший или поврежденный корабль этого типа снижает возможности ВС РФ по снабжению своей группировки", — написал он в Telegram.

Как сообщал "Телеграф", российские "военкоры" упрекают россиян, которые выкладывали в сеть фото и видео подбитого корабля "Оленегорский горняк", якобы "в Киеве увидели последствия своей атаки".