Росіяни догралися: як провокування глобальної продуктової кризи вдарить по рф

Настав час дій економічного плану, максимально болючих для країни-агресора, каже генерал Маломуж.

Протистояння у Чорному морі, що загострилося після виходу рф із зернової угоди та ракетного терору, який вона влаштувала українським портам і терміналам, вийшло на новий рівень. У п’ятницю, 4 серпня, після атаки морських дронів у Новоросійську було підбито десантний корабель "Оленьогірський гірник". А після провокування продовольчої кризи глобального масштабу росія, мабуть, втрачає підтримку навіть таких відносних нейтралів, як Китай, Індія та країни Африки.

Генерал армії, екс-глава Служби зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж розповів "Телеграфу", чому зривом зернової угоди та подальшими терористичними діями кремль фактично вистрілив собі в ногу.

За словами Миколи Маломужа, стратегічне протистояння у Чорноморському регіоні дійшло, схоже, до критичної межі. росія, пояснює він, намагається там домінувати, нав’язувати свою стратегію (військову, економічну). Причому не лише Україні, а й усім країнам Чорноморського басейну, включаючи Туреччину.

— Ставка робиться на силу, можливе застосування зброї навіть проти іноземних кораблів. Паралельно йде завдавання ударів по портах, терміналах України. Відверто терористичними методами знищується велика кількість зерна. Зриваючи можливість проводити масові торговельно-економічні операції. Що б’є не лише по Україні та наших майбутніх експортних можливостях, а й по багатьох інших країнах", — зазначає генерал.

У результаті, продовжує експерт, модель протидії цьому терору та піратству виробляють вже не тільки Україна та її західні союзники, а й треті країни, які страждають від дій росії.

— Це і Туреччина (вже заплановано переговори з цього приводу між Ердоганом і путіним). Це і Китай, який за контрактами отримує величезний обсяг українського зерна. І який, судячи з публікацій західної преси, різко негативно сприймає продовольчу кризу, що провокується росією. Адже вона спалює, зокрема, зерно, яке мало прямувати до Китаю. Це і країни Африки, включаючи Єгипет і ПАР, які мають більш-менш рівні відносини з росією (що зараз псує ці самі відносини).

Не кажучи вже про найбідніші африканські країни, що дуже залежать від українського зерна. Стурбованість висловлюють і міжнародні організації, особливо ООН. Ну, а Росія намагається шантажувати одразу всіх. І ООН, і Туреччину (учасників зернової угоди), кидає виклик не лише країнам Заходу, але фактично навіть своїм плюс-мінус союзникам, — вважає Микола Маломуж.

На його думку, світ поки відповідає на це досить стримано. Але вже були факти прориву зернової блокади.

— Це зробили ізраїльське, грецьке, турецько-грузинське судна. І винищувачі з Румунії були готові вилетіти на перехоплення російських, якби та спробувала атакувати. Але росія не ризикнула, — зазначає експерт.

Генерал акцентує, що росія сьогодні порушує всі принципи міжнародного морського права. Тому важливо виробити спільні заходи протидії на рівні ООН, щоби зняти цю проблему, виробити міжнародні механізми контролю за функціонуванням морського зернового коридору.

— Україна чітко заявляє, що атакуватиме росіян, якщо ті спробують атакувати судна з нашим зерном. І що знижуватиме небезпеку атак на свою територію, зменшуючи, зокрема, чисельність флоту агресора. Що й сталося вкотре — тепер уже з десантним кораблем у Новоросійську. Але військову компоненту слід підкріплювати і дипломатичною. Сконцентрувати відповідні світові зусилля щодо відновлення зернової угоди. Або за участю росії, яку вже притискають з усіх боків, у тому числі партнери (турки, араби, китайці, африканці) або без неї.

Використовувати для транзиту виключно сухопутні шляхи — надто довго і дорого, та ще й є певні проблеми із сусідами, включаючи Польщу. Отже, будь-які міжнародні майданчики, включаючи майбутній саміт у Саудівській Аравії, слід використати для пошуку механізмів виходу з цієї кризи. Особливо тут важливо опрацювати китайський напрям. Адже Китай потужно впливає на інші країни, включно з африканськими, — каже експерт.

Микола Маломуж упевнений, що настав час не просто заяв, висловлення стурбованості, попереджень. Настав час дій. У тому числі — економічного плану, максимально болючого для країни-агресора.

— росія аж ніяк не невичерпний в ресурсному сенсі монстр. Економічні обмеження серйозно підкосили її сили. Свого часу такого тиску не витримав величезний, набагато потужніший Радянський Союз. Саме під впливом економічних та енергетичних ударів він розвалився. Такі передумови треба створити і для рф, — констатує генерал.