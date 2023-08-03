Переговори про мир в Україні: чому обрано Саудівську Аравію і чи можливий прорив

Країни Глобального Півдня хочуть більше впливу на світові глобальні процеси, і саміт у Джідді — це їхній шанс

Наприкінці цього тижня в Саудівській Аравії заплановано переговори щодо пошуку шляхів припинення російсько-української війни. Відомо, що в них візьмуть участь близько 30 країн, але рф не запрошено.

Експерти поділилися з "Телеграфом" очікуваннями від цієї зустрічі, а також розповіли, чи має західна коаліція шанс схилити на свій бік (і бік України) умовно нейтральні країни, включаючи представників Глобального Півдня.

"Нейтралів" треба переконати, що росія програє війну

Аналітикиня Фонду громадської дипломатії Олександра Решмеділова наголошує, що серпень стане важливим етапом міжнародних переговорів.

— Ми спостерігаємо активізацію України у переговорах із арабськими країнами. Нещодавно Київ відвідав прем’єр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль Тані, який також обіймає посаду міністра закордонних справ. Він привіз домовленості про виділення 100 млн доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні та 20 млн доларів для забезпечення африканських країн продовольством. Невдовзі після цього стало відомо, що радники з національної безпеки та політичні радники лідерів держав зустрінуться в Саудівській Аравії, щоб обговорити український план відновлення стійкого і справедливого миру, — зазначає експертка.

Зустріч, нагадує вона, відбудеться у місті Джидда 5-6 серпня. На неї Саудівська Аравія та Україна запросили близько 30 країн, включаючи держави ЄС, США, а також Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію. Участь росії не передбачена.

— Однак раніше під час візиту українських нардепів до Вашингтона лідер делегації та фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Україна зможе відновити мирні переговори з росією, коли зміцнить свої сили — і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого. Саме для того, щоб наша позиція була сильною в переговорах з росією, українська сторона в розмовах з американськими чиновниками активно порушувала і порушує питання прискорення постачання зброї для ЗСУ, — зазначає Олександра Решмеділова.

При цьому, продовжує вона, США сприймають переговори у Саудівській Аравії щодо формули миру в Україні як первинний старт, початок процесу. Адже для встановлення справжнього миру потрібна готовність передусім рф бути частиною мирної дипломатії.

Таку позицію озвучив представник Державного департаменту США Метью Міллер, наголошує аналітикиня і звертає увагу, що Саудівська Аравія має гарні стосунки як із Вашингтоном, так і з москвою.

— Досить згадати роль Саудівської Аравії торік при звільненні наших військових, які перебували в полоні. Також потенційно Україна розраховує на допомогу Саудівської Аравії у питанні звільнення вкрадених росією українських дітей, — пояснює Олександра Решмеділова. — Україні треба переконати так звані нейтральні країни в тому, що росія програє́ війну. Щоб вони, якщо не приєднуються до санкцій, хоча б упевнено підтримували мирний план України, який Київ розраховує реалізувати у три етапи.

На першому етапі, зазначає експертка, відбудуться зустрічі з послами, акредитованими в Україні.

На другому — зустрічі радників із національної безпеки у пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації плану.

На третьому етапі заплановано установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

Сторони придивлятимуться одна до одної

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос особливих проривів від зустрічі в Джидді не очікує.

— Тут, — пояснює він, — сторони радше придивляються одна до одної, наскільки їм буде цікаво в одній компанії, наскільки їхні інтереси збігатимуться. Але крок у правильному напрямі. Глобальний Південь — термін, що підгуляв, але це — важливий елемент у побудові нової архітектури безпеки. Можна сказати, що росія власноручно зруйнувала існуючий порядок, а який на його руїнах виникне новий — залежатиме, в тому числі, від цього Півдня. Звісно, ці країни хочуть більше впливу на глобальні процеси, і це їхній шанс.

На думку експерта, у кремлі вичікуватимуть і уважно спостерігатимуть.

— Серед учасників саміту буде достатньо "засланих козачків". Втім, поки такого роду переговори росії не загрожують. У крайньому разі вона ігноруватиме неприємні для себе рішення і тиснутиме на двосторонні відносини, — прогнозує Ігор Семиволос.

Нам, упевнений він, потрібне реальне залучення всіх гравців на наших умовах. А це — діалог, причому непростий.

— Щодо західної коаліції, то вона значною мірою орієнтується на позицію США. А американська адміністрація виходить із принципу контрольованої ескалації, — констатує експерт.